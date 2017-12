Dauri reforça 15 contra o Palmas O 15 de Novembro quer evitar que a situação favorável com que decide uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmas, nesta quarta-feira, se transforme em excesso de confiança. O time gaúcho pode perder por até dois gols de diferença, ou mesmo três, se fizer um, e conta com a volta do artilheiro Dauri, recuperado de contusão. Além disso, sabe que o adversário não foi bem quando jogou em casa na competição - perdeu para o Remo por 2 a 1 e empatou com o Gama por 1 a 1. Apesar da vantagem, o técnico Mano Menezes não fala em retranca. Assim como fez contra o Vasco e o Americano, no Rio de Janeiro, ele deve mandar o time atacar em bloco no início da partida. Se conseguir marcar um gol poderá levar o adversário ao desespero e ter mais facilidade para controlar o jogo. Deu certo nas outras vezes. Se der de novo, o 15 de Novembro estará nas semifinais da Copa do Brasil, a maior façanha de sua história.