Davi e Golias: a recompensa é Robinho O empresário Wagner Ribeiro poderia inscrever quatro times na Copa São Paulo. ?Não sei ao certo, mas tenho mais de 40 jogadores em vários clubes do Brasil?, afirma em seu luxuoso escritório em Moema. Um deles é Elton, de 1,57 m, destaque do Corinthians. Aluísio Guerreiro pensa em desfazer-se da loja de material esportivo em Santos. Quer deslanchar na carreira de empresário e precisa dedicar mais tempo à profissão. Cuida de quatro jogadores, dois deles filhos seus. ?Bruno é um diamante. Já tem 21 convocações para seleções brasileiras menores.? Leia mais no Jornal da Tarde