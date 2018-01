Davi, o "Romário" do Paulista de Jundiaí Após marcar três gols na vitória de 7 a 1 do Paulista sobre o Londrina, o atacante Davi, de apenas 19 anos, recebeu muitos elogios e até chegou a ser comparado com um dos maiores artilheiros do mundo: o atacante Romário, do Fuminense. Apesar de não ser baixo como o atacante do Flu (que tem 1,69m), Davi (1,74m) tem um estilo de jogo muito parecido, ou seja, participa pouco da partida, mas sempre está atento para estufar as redes. O técnico Zetti, porém, quer evitar qualquer tipo de comparações. "Isso não existe. O Davi tem um estilo de jogo próprio e vai ter muito futuro pela frente. Mas não podemos compará-lo ao Romário", disse o treinador. Após a bela atuação, Davi praticamente garantiu vaga entre os titulares para o jogo contra o América-RN, nesta sexta-feira, em Jundiaí. O Paulista ocupa a décima colocação, com 26 pontos, e briga por um lugar entre os oito primeiros colocados.