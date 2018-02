David Beckham diz que é jogador do Los Angeles Galaxy Capitão da seleção inglesa, o meia David Beckham anunciou que trocará o Real Madrid pelo Los Angeles Galaxy. O próprio jogador informou nesta quinta-feira à Reuters que assinará um contrato de cinco anos com o clube norte-americano. O jogador de 31 anos, que foi ao Real vindo do inglês Manchester United em 2003 é o jogador mais famoso a jogar na MLS (liga de futebol norte-americana) desde que ela foi criada em 1996. Pelo clube inglês ele ganhou seis campeonatos ingleses, duas copas da liga inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes, aliás em cima do Palmeiras. Já no time merengue, Beckham não ganhou nenhum título de expressão. "Nessa semana o Real Madrid me pediu uma decisão com relação a meu futuro e ofereceu um contrato para duas temporadas", falou Beckham, que completou: "Após discutir várias opções com minha família e meus conselheiros em fica em Madrid ou ir para alguma outra equipe, me decidi pelo Los Angeles Galaxy. Vou disputar a MLS a partir de agosto." Sobre seus anos na espanha, Beckham mostrou-se agradecido. "Eu gostei muito de minha estada na Espanha e sou extremamente grato ao Real Madrid por ter me dado a oportunidade de jogar por um clube de tanta história." A MLS recentemente mudou sua política de teto salarial, ação que abriu caminho para o fechamento de contrato com a estrela inglesa, que, de acordo com a imprensa britânica, gira em torno de US$ 250 milhões. "Estou orgulhoso de ter jogado por dois dos maiores clubes da história e ansioso para este novo desafio de aumentar as fronteiras para o esporte mais popular mundo em um país que ama tanto os esportes quanto eu", concluiu.