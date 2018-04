David Beckham doará seu salário no PSG a hospital infantil de Paris

PARIS - Beckham teve revelado o destino que dará aos seus vencimentos no Paris Saint-Germain, depois de ter adiantado, no dia de sua apresentação oficial ao clube, no final de janeiro, que doaria o seu salário a instituições de caridade. O valor correspondente ao período de seis meses de contrato firmado pelo astro inglês com o time será dado para o hospital infantil Necker, que fica na capital francesa.

A informação foi publicada nesta terça-feira pelo jornal Le Parisien, que ainda revelou que uma segunda instituição, cujo nome não foi relevado à imprensa, será beneficiada com parte dos salários do meio-campista.

O hospital infantil Necker é um centro médico de Paris especializado em tratar de doenças raras e patologias complexas, sendo que repartirá com outra instituição agraciada por Beckham mais de 500 mil euros (cerca de R$ 1,310 milhão), disse o Le Parisien. O diário francês ainda acrescentou que o PSG irá transferir o dinheiro diretamente ao hospital, sem passar pela conta de Beckham, para evitar complicações fiscais.

Prestes a completar 38 anos, Beckham foi contratado em janeiro passado pelo PSG e se tornou uma das estrelas do milionário time que conta com Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Lucas e Javier Pastore. Este último, por sinal, foi descartado nesta terça-feira pelo técnico Carlo Ancelotti da partida que o time fará contra o Evian, nesta quarta, pelas quartas de final da Copa da França. O meia argentino está com uma lesão muscular e foi vetado pelo departamento médico.