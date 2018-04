David Beckham é reconvocado para a seleção inglesa

O ex-capitão da seleção inglesa David Beckham deve completar os jogos 98 e 99 pela Inglaterra neste mês, após ter sido novamente convocado pelo técnico Steve McClaren, nesta sexta-feira, agora que se recuperou de uma contusão. Beckham, que pode tornar-se apenas o quinto jogador inglês a completar 100 jogos pela seleção, recuperou a forma após ter sofrido uma contusão nos ligamentos do joelho durante partida do LA Galaxy em agosto. O meia ficou de fora dos últimos quatro jogos da Inglaterra devido à contusão. A Inglaterra enfrenta a Áustria, em Viena, num amistoso na próxima sexta feira, e no dia 21 de novembro recebe a Croácia, em seu último jogo pelo Grupo E das eliminatórias da Eurocopa. A Croácia lidera a chave, com 26 pontos, e tem dois jogos a disputar. A Inglaterra está com 23 pontos, com uma partida pela frente, enquanto a Rússia tem 21 pontos, e dois jogos. Se a Rússia vencer Israel e Andorra nos jogos que faltam, ela estará classificada para a Euro, mesmo que a Inglaterra derrote a Croácia em Wembley. McClaren afirmou que ainda está otimista quanto à chance de classificação dos ingleses para o torneio do ano que vem, que será realizado em Áustria e Suíça. "A maior frustração é que não está mais nas nossas mãos", disse ele a repórteres em Yarm, no nordeste da Inglaterra. "Mas eu sempre achei que o jogo com a Croácia seria decisivo, e ainda penso assim. A Rússia tem que jogar em Israel -- uma nação de orgulho que tem um bom retrospecto em casa, e espero que eles consigam o resultado contra a Rússia." "Eu ainda acredito que o jogo com a Croácia em Wembley será decisivo", acrescentou o treinador. O volante do Manchester United é outro jogador experiente que retorna ao time para os próximos jogos após longo período de lesão que o deixou de fora de todos os cinco jogos da seleção nesta temporada. Veja a lista de jogadores convocados: Goleiros: Paul Robinson (Tottenham Hotspur), David James (Portsmouth), Scott Carson (Aston Villa) Defensores: Wes Brown (Manchester United), Sol Campbell (Portsmouth), Ashley Cole (Chelsea), Joleon Lescott (Everton), Nicky Shorey (Reading), Phil Neville (Everton), Micah Richards (Manchester City), Wayne Bridge (Chelsea) Meio-campistas: David Beckham (LA Galaxy), Shaun Wright-Phillips (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Gareth Barry (Aston Villa), Joe Cole (Chelsea), Frank Lampard (Chelsea), Ashley Young (Aston Villa), David Bentley (Blackburn Rovers), Stewart Downing (Middlesbrough), Owen Hargreaves (Manchester United) Atacantes: Michael Owen (Newcastle United), Wayne Rooney (Manchester United), Alan Smith (Newcastle United), Peter Crouch (Liverpool), Jermain Defoe (Tottenham Hotspur).