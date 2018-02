David Beckham pode trocar o Real Madrid pelo Los Angeles Com problemas para renovar o seu contrato com o Real Madrid, o astro inglês David Beckham pode buscar novos rumos para a sua carreira. Segundo a edição desta quinta-feira do jornal inglês The Sun, o atacante informará à diretoria do clube madrilenho que tem uma proposta para jogar no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. A intenção de Beckham é atrair a atenção dos norte-americanos para o futebol. Como é ídolo no pais, o inglês seria o responsável por provocar uma "revolução". Além disso, a mulher do jogador, a ex-Spice Girl Victoria, gostaria de morar na Califórnia, tanto que já está procurando uma casa na região. Ainda segundo o jornal, a diretoria do Galaxy teria oferecido um salário anual de 2,25 milhões de euros ao jogador, além de direitos de imagem, que podem render mais 30 milhões. Atualmente, Beckham ganha cerca de 7,5 milhões de euros no Real. Plano B Caso não acerte com o Real, nem com o Galaxy, Beckham pode parar no Manchester City, da Inglaterra. Pelo menos foi o que garantiu nesta quinta o treinador do clube, Stuart Pearce. "Ele seria uma grande aquisição. Temos muito interesse em contar com o seu futebol." Com 31 anos, o contrato de Beckham com o Real termina no próximo mês de junho - vale lembrar que o jogador não é convocado pela seleção inglesa desde a última Copa do Mundo.