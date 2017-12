David Beckham "vira" Jesus Cristo na Inglaterra Para promover a cobertura da Copa do Mundo da Alemanha, a rede inglesa de televisão UKTV G2 causou polêmica nesta segunda-feira ao recriar o quadro "Última Ceia", do pintor italiano Leonardo Da Vinci, com os principais jogadores da Inglaterra. Sentado no meia da mesa, o capitão David Beckham aparece como Jesus Cristo, seguido por seus companheiros, que fazem papel de apóstolos. O técnico da seleção, o sueco Sven-Goran Eriksson, está do lado direito de Beckham, como São José, o preferido. Ao invés de repartir o pão, Beckham divide com seus companheiros o troféu da Copa sobre uma mesa forrada com o "manto sagrado da seleção inglesa". Durante o Mundial, a rede pretende criar uma competição entre os torcedores ingleses. O vencedor ganhará o quadro, batizado com o nome de "Última Ceia de Sven", em clara provocação ao treinador. A seleção inglesa já chegou à Alemanha e está instalada na cidade de Baden-Baden, região da Floresta Negra alemã. A Inglaterra estréia na Copa do Mundo no dia 10 de junho, contra o Paraguai.