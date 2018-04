David Braz luta para se recuperar a tempo da decisão

O zagueiro David Braz corre contra o tempo para se recuperar de uma torção no tornozelo esquerdo e atuar na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, diante do Osasco Audax. Os exames realizados nesta segunda-feira não detectaram nenhuma lesão de ligamentos, mas o zagueiro ainda se queixa de dores e faz sessões de fisioterapia. Não há um prazo definido para sua recuperação - a final será domingo, às 16 horas, em Osasco.

O defensor se contundiu ainda no primeiro tempo da semifinal contra o Palmeiras ao levar um pisão do atacante Gabriel Jesus. "Não posso julgar muito ele (o Gabriel Jesus). Mas não precisava ir com tanta força. Pelo pouco que conheço dele, ele não é maldoso. Mas poderia ter evitado (o pisão)", afirmou o defensor.

Se realmente Braz não puder jogar, Lucas Veríssimo deve ser seu substituto. Em 2016, ele já atuou em 15 jogos na temporada quando David Braz se recuperava de lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, sofrida na final do Copa do Brasil. O titular ficou fora de grande parte do Campeonato Paulista.