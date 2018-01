Em vídeo, Braz se diz injustiçado com expulsão no clássico

O zagueiro santista David Braz afirma que foi o grande injustiçado com a expulsão no clássico contra o Corinthians. O árbitro Flavio Guerra declarou na súmula - e reafirmou nesta segunda-feira - que o cartão vermelho foi dado ao zagueiro do Santos por causa de ofensas e palavrões. David Braz, por sua vez, nega as ofensas e pede a gravação das conversas. O pênalti cometido pelo Santos foi feito, na verdade, pelo lateral Zeca.

"Quem acabou sendo injustiçado nessa história fui eu. Não participo da jogada do p~enalt, não falei oque o árbitro colocou na súmula e espero que a justiça seja feita. Espero que as pessoas que cuidam da arbitragem que possa ser feita alguma coisa porque estou sendo prejudicado", disse o zagueiro em entrevista à Santos TV.

No segundo tempo do clássico, o atacante Vagner Love sofreu pênalti de Zeca. Alertado pelo assistente Rogério Pablos Zanardo, o árbitro assinalou a falta, mas expulsou David Braz, entendendo que ele havia sido o infrator. No final do jogo, Zeca admitiu a falta, e David nega as ofensas.

O presidente Modesto Roma Junior afirmou que o departamento jurídico do Santos estuda um recurso para anular a expulsão do zagueiro. "Nosso departamento jurídico está estudando como pleitear. Talvez caiba recurso para o David Braz", diz o presidente do Santos em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira. "Vamos pleitear o cartão. Porque a expulsão foi injusta", completou.

A expulsão de David Braz e também a de Werley, por reclamação, serão analisadas pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Paulo Schmitt, procurador-geral do órgão, analisa o comportamento dos dois jogadores e pode denunciá-los. Com isso, os zagueiros podem perder mais jogos além do confronto contra o Internacional, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.