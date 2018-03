David Braz revela preocupação com altitude para estreia do Santos na Libertadores

Os efeitos da altitude de Cuzco, de cerca 3.400 metros, é uma grande preocupação do Santos para a estreia na Copa Libertadores, na quinta-feira, diante do Real Garcilaso. Foi o que reconheceu, nesta terça o zagueiro David Braz. Com a experiência de quem enfrentou situações até piores no torneio continental, ele admitiu que o time precisará saber lidar com o problema.

"Tive uma experiência pelo Flamengo, em 2012, quando jogamos contra o Real Potosí. Chegamos dez dias antes, mas não adiantou, sofremos bastante, ainda mais que era de 4 mil metros. Esse é 3.400, mas também tem muita dificuldade", afirmou, avaliando que nenhuma estratégia é 100% eficaz para minimizar os efeitos da altitude.

Se conhece bem as dificuldades que o Santos vai enfrentar no ar rarefeito de Cuzco, David Braz admitiu que pouco sabe sobre o rival de estreia da equipe no Grupo 6 da Libertadores. "Ainda não recebemos informações. Quem jogou, ficou na academia, mas a comissão ainda passará hoje (terça-feira) para nós no hotel. Vamos conhecer aos poucos. Amanhã (quarta) vamos treinar lá. Vamos procurar observá-los da melhor maneira possível para conseguir neutralizar a equipe adversária", disse.

Para o jogo com o Real Garcilaso, o Santos vai apostar na grande fase de Gabriel Barbosa, o Gabigol, autor de quatro gols nos quatro duelos que fez nesse retorno ao time. David Braz revelou que o atacante está decepcionado por estar suspenso do compromisso seguinte, o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, mas espera que ele brilhe na Libertadores.

"Ele está bastante chateado por não jogar o clássico, mas também está motivado pela Libertadores. Espero que continue na pegada. Ele disse que está fedendo a gol, então que possa nos ajudar na quinta-feira", afirmou.

O próprio David Braz também espera ir às redes no Peru, encerrando seu jejum de gols em 2018, até para acabar com as cobranças do seu filho. "Estou sentindo falta. O pessoal me cobra, meu filho está me cobrando demais, pediu para eu fazer uma dancinha na comemoração. Mas tem que ter tranquilidade nessas horas, se ficar afoito a bola não entra. Foi o que aconteceu contra o São Caetano", comentou.