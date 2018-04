David Braz sente a coxa em treino e preocupa o Santos para duelo na Argentina

O técnico do Santos, Jair Ventura, ganhou uma nova dor de cabeça para o importante confronto diante do Estudiantes, quinta-feira, no Estádio Centenário de Quilmes, pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores. O zagueiro David Braz sentiu um incômodo na coxa no treino desta segunda e preocupa para a partida.

+ Confira a tabela da Libertadores

David Braz treinava normalmente no CT Rei Pelé, quando acusou dores musculares. O zagueiro deixou a atividade mais cedo e realizou tratamento com gelo, antes de ser encaminhado para entrevista coletiva, na qual analisou o rival deste meio de semana.

"A gente assistiu ao jogo do Estudiantes contra o Real Garcilaso e é uma grande equipe, forte, ofensiva. Vai bem fisicamente, disputa bastante a bola aérea, usa muito o cruzamento e é bem competitiva. O Jair passou informações e a gente está buscando formas de neutralizar o rival", declarou.

Se não puder atuar, David Braz fará falta também por sua experiência, em meio ao jovem time do Santos. O zagueiro inclusive revelou que conversou com os atletas mais novos sobre o que esperar na quinta, tendo em vista que trata-se de um adversário argentino e em um estádio acanhado.

"Vamos passar para os mais novos que precisa de muito equilíbrio nestes jogos, que estejam bem fisicamente. Vai exigir muito", comentou. "Tivemos descanso, após uma batida de jogos muito forte. Foi uma semana boa. A gente aproveitou e se preparou para uma partida muito importante."

Apesar de todos os prognósticos feitos para o jogo, David Braz precisará ser submetido a exames para saber se tem condições de viajar com o elenco. Se for confirmado como desfalque, se juntará ao atacante Gabriel, que está fora por ter sido expulso na vitória sobre o Nacional-URU.