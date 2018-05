David Braz treina e pode reforçar o Santos contra o Palmeiras

O treinamento do Santos nesta quarta-feira teve uma importante novidade. O zagueiro David Braz, recuperado de uma lesão no grau 2 na coxa esquerda, sofrida na decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, pode retornar aos gramados justamente diante do time alviverde, dia 20.

Embora não tenha participado do treinamento coletivo, David Braz fez um treino no campo reduzido de dois toques, em atividade que visa aprimorar a posse de bola. A comissão técnica adota cautela para o retorno do defensor aos gramados, mas acredita que ele possa atuar no clássico.

Outra novidade no treino do Santos foi a presença do argentino Patito Rodriguez no time titular. O atacante treinou no lugar de Paulinho, que está com febre. O time comandado por Dorival Júnior no coletivo foi: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima.

Patito tem contrato com o Santos até o dia 30 de julho. Ele retornou recentemente de empréstimo do Johor, da Malásia, e ainda não tem futuro definido. A tendência maior é que ele deixe o clube, já que recebe um salário considerado elevado pela diretoria alvinegra.

O Santos volta a campo no sábado, às 21h, para encarar o Novorizontino, pela quarta rodada do Paulista. No sábado, o time derrotou o Ituano por 2 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela terceira rodada.