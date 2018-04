David Luiz faz contra e Lucas dá vitória ao PSG; Firmino marca 2 no Liverpool

Quatro brasileiros marcaram cinco gols nos amistosos de Liverpool e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira. Pelo time francês, David Luiz fez um gol contra, mas Lucas Moura garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o West Ham. Já o Liverpool bateu o Fleetwood Town, da terceira divisão, por 5 a 0, com um gol de Lucas Leiva e dois de Roberto Firmino.

O PSG jogou em Schladming, na Áustria, e saiu atrás com um gol bizarro de David Luiz, que cortou para dentro uma bola fácil na área, logo aos 15 minutos. Na segunda etapa, Rabiot empatou e Lucas Moura aproveitou um rebote, aos 34, para virar a partida. Maxwell também jogou neste que foi o primeiro amistoso da equipe na temporada. Contratado junto ao Nice, Ben Arfa fez sua estreia.

Já o Liverpool visitou o Fleetwood na casa do rival e saiu na frente com Grujic. Os demais gols saíram todos na segunda etapa. Woodburn marcou o segundo, enquanto Lucas Leiva fez o terceiro. Firmino, que ficou fora da Copa América Centenário por escolha do técnico Dunga, fez os últimos dois gols do jogo.