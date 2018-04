David Luiz faz golaço e Chelsea reassume o 3º lugar

O time londrino foi o único que ganhou posição com os jogos desta quarta-feira, todos atrasados da 29.ª rodada. O Manchester United visitou o West Ham e empatou em 2 a 2. Mesmo assim, tem ainda 13 pontos de folga sobre o Manchester City, que venceu o Wigan por 1 a 0, numa prévia da final da Copa da Inglaterra. Faltam cinco rodadas para o fim do Inglês, mas o City tem um jogo a menos.

No Craven Cottage, David Luiz abriu o placar para o Chelsea. Terry fez o segundo e também o terceiro, ambos de cabeça, completando a contagem. Com a vitória, a equipe azul foi a 61 pontos e deixou para trás o Arsenal, que tem 60. O Chelsea tem uma partida a menos do que o seu maior rival e comemora o terceiro lugar porque o posto dá vaga direta na fase de grupo da Liga dos Campeões.

Em casa, o City chegou à vitória sobre o Wigan - time da região metropolitana de Manchester - graças a um golaço de Carlito Tevez. Aos 38 minutos do segundo tempo, ele recebeu no bico da área, deu dois dribles curtos, de salão, e arriscou forte, no ângulo.

Com a vitória, o City foi a 68 pontos, diminuindo a vantagem do United. O time de Alex Ferguson saiu atrás do placar em Londres num gol de Ricardo Vaz Té. Valencia empatou depois de linda jogada de Kagawa. O japonês passou como quis pela zaga, chegou à linha de fundo, e deixou o equatoriano livre, na pequena área, para escorar.

Na segunda etapa, Diamé voltou a colocar o West Ham na frente. Mas Kagawa voltaria a decidir aos 32. O japonês arriscou chute, a bola bateu nas duas traves, e voltou para Van Persie empatar. Foi o 21.º gol do vice-artilheiro do Inglês. Suárez, do Liverpool, tem 22.