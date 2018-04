David Luiz marca e Chelsea vence o Basel nas semifinais da Liga Europa

BASILEIA - Um gol do zagueiro David Luiz nos acréscimos garantiu ao Chelsea boa vantagem no duelo contra o Basel, na semifinal da Liga Europa. Em cobrança de falta, o brasileiro garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o time suíço, que contou com torcida ilustre do tenista Roger Federer nas arquibancadas do estádio St. Jacob Park, na Basileia.

Considerado o melhor tenista de todos os tempos, Federer assistiu ao Chelsea abrir o placar aos 12 minutos, em cabeçada de Moses após cobrança de falta de Lampard. Jogando melhor, o time inglês teve boas chances para ampliar ainda na etapa inicial, mas não aproveitou as oportunidades, principalmente com Fernando Torres.

Depois de ver seu time fazer atuação pouco empolgante, Federer observou a reação no segundo tempo. O Basel quase buscou o empate no início, em finalização de Stocker na trave. A igualdade veio em cobrança de pênalti de Schär aos 42 minutos.

A torcida suíça ainda comemorava o empate quando David Luiz cobrou falta de longe e contou com um leve desvio na barreira e uma ajuda do goleiro para sacramentar a vitória do Chelsea. O resultado deixou os ingleses em boa situação para o jogo da volta, na próxima quinta-feira. Jogando em casa, no Stamford Bridge, o Chelsea poderá até empatar para avançar à final da competição.