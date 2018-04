David Luiz marca, PSG goleia e dorme na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain está na liderança do Campeonato Francês, mesmo que apenas de modo provisório. Neste sábado, em partida válida pela 28ª rodada, a milionária equipe da capital francesa goleou o Lens por 4 a 1, em casa, no Parque dos Príncipes, com o zagueiro brasileiro David Luiz marcando um dos gols da partida.

O triunfo levou o PSG aos 56 pontos, em primeiro lugar no Campeonato Francês, com dois a mais do que o Lyon, que pode retomar a liderança neste domingo, quando vai encarar o Montpellier, fora de casa. Já o Lens está na vice-lanterna, com 22 pontos.

Apesar da goleada, o PSG demorou para deslanchar no duelo deste sábado. O primeiro gol da partida saiu aos 43 minutos do primeiro tempo, em cobrança de falta executada da intermediária por David Luiz, que contou com a falha do goleiro Riou para marcar. O segundo gol do PSG também foi marcado em lance de bola parada, dessa vez em pênalti convertido por Ibrahimovic, após Van der Wiel ser derrubado na grande área, aos 15 minutos. O Lens diminuiu aos 23, com o gol marcado por Yoann Touzghar, que completou cruzamento, se antecipando a David Luiz.