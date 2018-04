David Luiz se machuca e PSG cai diante do Bordeaux

A vaga para as quartas de final garantida na prorrogação contra o Chelsea na Liga dos Campeões pesou neste domingo para o PSG. O time demonstrou cansaço em campo, perdeu para o Bordeaux por 3 a 2 e agora pode ver o Lyon abrir vantagem na liderança do Campeonato Francês.

A equipe de Paris continua na segunda colocação com 56 pontos, um a menos do que o primeiro colocado, que joga ainda neste domingo contra o Olympique de Marselha, que está em terceiro lugar, com 53. O Bordeaux, que encerrou um jejum de 11 jogos sem vencer o rival, é o sexto, com 48 pontos.

Prova de que o PSG sentiu o desgaste pela classificação foi a contusão do zagueiro David Luiz. Ainda no primeiro tempo, ele sentiu dores na perna esquerda e foi substituído. Desceu direto para o vestiário para ser avaliado pelos médicos.

O Bordeaux foi superior o jogo inteiro e encontrou dificuldades para garantir a vitória porque do outro lado estava Ibrahimovic. O centroavante marcou duas vezes colocando sua equipe em igualdade. Lamine Sane abriu o marcador para os anfitriões aos 18 do primeiro tempo. Aos cinco da etapa final, Ibra aproveitou a indecisão de Carrasso e Ilori e desviou para as redes.

Aos 25, Khazri voltou a deixar o Bourdeaux em vantagem. Aos 39, Lavezzi foi derrubado na área pelo brasileiro Mariano. Pênalti, que o craque sueco bateu para deixar tudo igual novamente. Mas não era dia do PSG. Aos 43, Mariano se redimiu ao avançar pela direita e cruzar rasteiro para Rolan, livre na pequena área, mandar para as redes: 3 a 2.

As duas equipes voltam a jogar no sábado pelo Francês. O PSG tentará a reabilitação contra o Lorient, em casa. O Bordeuax visitará o Tolouse.