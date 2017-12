David Neres brilha com linda jogada, assistência e gol em vitória do Ajax

Em um dos poucos jogos disputados neste domingo de Natal no futebol europeu e mundial, o atacante brasileiro David Neres brilhou pelo Ajax em vitória de virada sobre o Willem II, por 3 a 1, em Amsterdã, pelo Campeonato Holandês.

No confronto, os visitantes chegaram a sair na frente com um gol de Fran Sol, aos 8 minutos da etapa final, mas Justin Kluivert, filho do ex-atacante da seleção da Holanda Patrick Kluivert, deixou tudo igual ao empatar 11 minutos depois.

Após a igualdade, David Neres começou a ser decisivo de forma brilhante. Aos 27 minutos, ele deu lindo drible em um defensor com um giro de corpo e foi até a linha de fundo pelo lado direito da grande área. Em seguida, o brasileiro deixou o mesmo marcador no chão com uma finta seca e tocou para Kasper Dolberg virar o jogo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar, o ex-jogador do São Paulo, de apenas 20 anos de idade, coroou a sua grande atuação ao fechar o placar aos 36 minutos após receber passe de De Jong e finalizar para as redes. Ele já acumula sete gols nesta edição do Holandês.

Com o triunfo, o Ajax foi aos 41 pontos na vice-liderança da competição nacional, que é liderada pelo PSV Eindhoven, que no último sábado derrotou o Vitesse por 2 a 1, também em casa, e passou a contabilizar 46 pontos em 18 partidas disputadas.