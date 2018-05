David pode ganhar chance na defesa do Flamengo Em uma decisão de campeonato, esconder a escalação é um procedimento comum entre os treinadores. Andrade não fugiu à regra e adotou o mistério como mais uma arma do Flamengo para o jogo de domingo, contra o Grêmio, no Maracanã. Se vencer, o time carioca será campeão brasileiro.