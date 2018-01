David Seaman deixa Arsenal após 13 anos Três títulos da Liga e outros quatro da Copa da Inglaterra. Este é o currículo do veterano goleiro David Seaman, que deixa o Arsenal após 13 anos para, antes de se aposentar, atuar pelo Manchester City. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo clube inglês. O jogador de 39 anos vai substituir por uma temporada outro veterano que acaba de largar a carreira, o dinamarquês Peter Schmeichel. ?David Seaman é uma lenda do Arsenal e merece todos os méritos e reconhecimentos por tudo o que conseguiu tanto para o clube quanto para seus país?, disse o treinador do Arsenal, o francês Arsene Wenger.