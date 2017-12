David Silva se lesiona em gol, desfalca City na quarta e pode perder clássico

David Silva foi o herói da suada vitória do líder Manchester City sobre o West Ham, no domingo, pelo Campeonato Inglês, mas o gol marcado na reta final da partida custou caro ao meia. Ele sofreu uma lesão muscular no lance, desfalcará a equipe diante do Shakhtar Donetsk, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, e pode perder o clássico no fim de semana com o Manchester United.

Perguntado sobre as ausências na viagem para a Ucrânia, o técnico Pep Guardiola comunicou. "Kevin (De Bruyne) está suspenso e Silva ainda é um problema. Eu não sei se ele vai se recuperar para domingo. Ele sentiu algo desconfortável depois do gol. Esperamos que possa jogar no domingo", declarou.

David Silva precisou se esticar todo para completar o lançamento de De Bruyne e marcar o gol que selou a vitória do City sobre o West Ham. Justamente por isso, porém, acusou dores musculares após o lance. Ele será submetido a exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.

O desfalque de David Silva nesta quarta pouco atrapalhará o City. Afinal, o time já garantiu a vaga às oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro colocado do Grupo F. Para domingo, porém, a presença do espanhol seria fundamental. A equipe lidera o Campeonato Inglês e tem oito pontos de vantagem justamente para o rival Manchester United.