David Silva se machuca e preocupa o Manchester City

MANCHESTER - O Manchester City se manteve na briga pelo título do Campeonato Inglês ao vencer o West Bromwich por 3 a 1, nesta segunda-feira. A vitória reanimou a torcida, empolgou o elenco, mas não foi o suficiente para alegrar o técnico Manuel Pellegrini, que deixou o gramado preocupado com a lesão sofrida por David Silva.

Maestro da equipe, o meia espanhol sofreu uma contusão no tornozelo durante o jogo e precisou deixar o campo mais cedo, aos 21 minutos do segundo tempo. A preocupação se deve principalmente porque a lesão aconteceu no mesmo tornozelo que havia tirado Silva da partida contra o Sunderland, na semana passada.

"Ele não conseguiu se recuperar daquele problema em três dias. E foi por isso que ele não jogou contra o Sunderland. É o mesmo tornozelo", disse o treinador, sem esconder a preocupação. "Vamos ver amanhã o que acontece com o médico".

David Silva é a principal peça na criação do City, que está sem Yaya Touré, também machucado. O time de Manchester está seis pontos atrás do líder Liverpool, mas ainda sonha com o título porque tem um jogo a menos que o rival. Faltam apenas três rodadas para o fim do Campeonato Inglês.

