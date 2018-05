David Suazo faz o primeiro treino com o Genoa

Cerca de 50 torcedores acompanharam a primeira sessão de treinos de Suazo, experiente atacante hondurenho de 30 anos. Na Inter de Milão desde 2007, ele teve pouco espaço nesta temporada, após regressar de um empréstimo ao Benfica, e acabou sendo procurado pelo Genoa.

Autorizado pelo clube milanês a realizar os exames médicos e a iniciar os treinamentos, Suazo espera agora que o acordo de empréstimo seja firmado para poder estrear no início de janeiro.

A intenção do atacante em seu novo clube é realizar uma boa temporada para assegurar um lugar na seleção hondurenha, que disputará o Grupo H da Copa do Mundo da África do Sul, ao lado de Espanha, Chile e Suíça.