David Villa faz dois, e Valencia segue 100% no Espanhol

Com dois gols e uma boa atuação, o atacante David Villa liderou o Valencia na vitória por 4 a 2 sobre o Valladolid, neste domingo. O resultado positivo manteve a equipe com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Campeonato Espanhol, ao lado dos rivais Real Madrid e Barcelona.

O Valencia abriu o placar aos 10 minutos de jogo, com David Silva. O meio-campista tabelou na ponta direita com Juan Manuel Mata e completou de cabeça, após cruzamento do companheiro. Aos 30, o Valladolid empatou, com Nauzet Aleman.

Então, Villa começou a fazer a diferença. Aos 33 minutos, ele aproveitou passe de Pablo Hernandez pela direita e marcou seu primeiro gol na temporada. O atacante voltou a balançar as redes logo depois, mas a arbitragem marcou impedimento.

No último minuto da primeira etapa, Mata voltou a aparecer bem e aproveitou contra-ataque puxado por Banega para fazer o terceiro gol do time visitante.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Villa voltou a brilhar. Ele recebeu lançamento de Luis Miguel Brito fez 4 a 1 para o Valencia. O Valladolid ainda diminuiu com o angolano Manucho Contreiras, aos 21 da segunda etapa. Com o resultado, a equipe continua sem vencer na competição.