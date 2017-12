Davids ameaça deixar a Juventus O volante holandês Edgar Davids se cansou da reserva e disse hoje que vai embora da Juventus se não ganhar chances no time titular. ?Eu preciso jogar mais vezes. Se não for assim, vou me embora. Há outras equipes interessadas em meu futebol?, disse o jogador ao diário Gazzetta dello Sport. Na Juventus, o holandês ainda não conseguiu se firmar. Depois de cumprir 4 meses de suspensão por doping, ele quase não foi aproveitado pelo técnico Marcelo Lippi. ?O técnico tem todo o direito de escalar quem quiser, mas se eu não for aproveitado, vou me embora?, insistiu. O Arsenal da Inglaterra seria uma das equipes interessadas em ter o volante.