Davids e Couto têm pena reduzida A Comissão de Apelação Federal de Futebol da Itália reduziu nesta quinta-feira para apenas quatro meses as penas do holandês Edgar Davids, da Juventus, e do português Fernando Couto, da Lazio, por uso excessivo de nandrolona. Outros quatro jogadores foram beneficiados com a medida: Stefano Torrisi, do Parma, Jean François Gillet, do Bari, e Stefano Sacchetti e Nicola Caccia, do Piacenza.