Davids é suspenso por 5 meses O meio-campista Edgar Davids, da Juventus de Turim e da seleção holandesa, foi condenado hoje pela Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol, a cinco meses de suspensão por uso de doping. Suspenso preventivamente desde 17 de maio deste ano, Davids terá ainda de pagar uma multa de US$ 50 mil. Exames realizados no dia 4 de março deste ano, logo após a partida entre a Juventus e o Udinese, apontaram a presença de nandrolona na urina do atleta - uma substância proibida pela legislação esportiva. O holandês só estará em condições de voltar a jogar no final de outubro deste ano.