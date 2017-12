Davids pode trocar Juventus pela Lazio O meia holandês Edgar Davids pode se transferir da Juventus para a Lazio nos próximos dias. O mercado italiano está reaberto desde a semana passada e o clube romano mostrou interesse no jogador. O espanhol Gaizka Mendieta, contratado pela Lazio do Valencia no meio do ano, seria incluído na transação com a Juve. Os ingleses Arsenal, Manchester United e Chelsea também querem o passe de Davids.