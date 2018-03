Davino é o novo técnico do Caxias Roberval Davino, 50 anos, será apresentado neste sábado como novo técnico do Caxias, equipe que disputa a Série B do Brasileirão. Ex-técnico do Marília, Davino será o substituto de Ronaldo Rangel, o Bagé, que caiu após a derrota de 3 a 0 justamente para esse time, na última terça-feira. Davino deve comandar o primeiro treino domingo pela manhã. A estréia será na próxima sexta-feira, contra o Grêmio, pela sétima rodada da Série B.