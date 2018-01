Davis: Austrália vai enfrentar Brasil A Austrália superou o Equador por 4 a 1 nas partidas da Copa Davis e garantiu uma vaga nas quartas-de-final do torneio. O adversário da próxima fase será o Brasil. Os australianos Lleyton Hewitt e Patrick Rafter venceram neste domingo Nicolás e Giovanni Lapentti, respectivamente. Hewitt venceu Nicolás por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 6-1 e 6-1 e Rafter se encarregou de passar por Giovanni por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-1, e fechou o placar para os australianos. Nos dias 6,7 e 8 de abril a equipe segue para Rio de Janeiro ou Florianópolis para enfrentar o Brasil. No ano passado, eles golearam os brasileiros por 5 a 0 nas semifinais da Copa Davis. Como a escolha do tipo de piso fica por conta do Brasil, os adversários já começam a se preocupar. Segundo Hewitt, enfrentar o Brasil no saibro será desgastante, mas sair vencedor não é impossível.