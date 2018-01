DC United e Católica empatam nos EUA DC United (EUA) e Universidad Católica (CHI) empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira, no Estádio RFK, em Washington, no jogo de ida deste confronto pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. Foi a estréia de um time americano em um torneio promovido pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). A partida foi bastante equilibrada, com os gols sendo marcados por Jorge Quinteros, para o Universidad, aos 48 minutos do primeiro tempo, e Jamil Walker empatando para o United aos 36 minutos do segundo tempo. O jogo de volta será no dia 22/9, em Santiago, no Chile. Quem conseguir a classificação neste grupo enfrentará o vencedor do duelo Fluminense x Banfield (ARG).