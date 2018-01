DC United estréia na Sul-Americana O DC United, time de futebol dos Estados Unidos, estréia nesta terça-feira na Copa Sul-Americana 2005 enfrentando o Universidad de Chile, em Washintgon, pelas oitavas-de-final do torneio. Esta é a primeira vez que um time americano disputa um torneio organizado pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol). Os americanos entram em campo motivados pela vitória conquistada contra o Dallas por 2 a 1 na casa do adversário, pela Major League Soccer (MLS), onde estão em segundo lugar na classificação do Grupo Leste, com 44 pontos - 13 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Já os chilenos ganharam da rival Universidad Católica por 1 a 0 na fase anterior do torneio sul-americano. A competição terá ainda jogos nesta quarta e quinta-feira.