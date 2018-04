De 2008 para cá, a Espanha faz história

SÃO PAULO - A seleção espanhola participou de 13 edições da Copa do Mundo e tem um título, conquistado em 2010 na África do Sul. A equipe também possui dois títulos da Europa, 1964 e 2012. Em Jogos Olímpicos, o maior êxito foi 1992, quando foi ganha a medalha de ouro justamente em Barcelona. Participaram daquela conquista nomes como Guardiola e Luís Henrique, que depois fariam história pelo time principal.

A Seleção Espanhola ganhou o apelido de Fúria por causa do seu estilo agressivo de jogo. Faltava, no entanto, qualidade à equipe. Com o passar dos anos, o time mudou a maneira de jogar e, consequentemente, chegaram os títulos. A mudança provocou também alteração no apelido do time, agora chamado de La Roja.

TIME BASE

Casillas

Sergio Ramos

Piqué

Puyol

Jordi Alba

Busquets

Xabi Alonso

Xavi

Iniesta

Fábregas

David Villa

Técnico: Vicente del Bosque