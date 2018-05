De acabado, Petkovic fica perto de ser o craque do Brasileiro

O torcedor rubro-negro certamente ouviu piadinhas dos rivais sobre o retorno do meia Petkovic. Afinal, o que um jogador de 37 anos e em fim de carreira poderia render? E o sérvio não só calou os críticos ao conquistar o título, como tem tudo para terminar o ano como o craque do Campeonato Brasileiro.

Petkovic não estava nos planos iniciais do Flamengo para o Brasileirão. Seu retorno só foi possível através de um acordo, ocorrido em maio deste ano. O objetivo da diretoria era diminuir a dívida trabalhista de R$ 18 milhões que o rubro-negro tinha com o jogador, segundo cálculos do próprio Petkovic.

A torcida recebeu o sérvio de braços abertos. Petkovic foi ídolo entre 2000 e 2002, quando conquistou por duas vezes o Campeonato Carioca. Dentro de campo, porém, o começo não foi fácil. O meia demorou para estrear devido à falta de preparo físico - teve de se esforçar muito para ganhar um espaço entre os titulares.

A entrada de Petkovic caiu com uma luva no Flamengo. Mesmo aos 37 anos, o jogador não perdeu a maestria na cobrança de faltas e de escanteios - marcou até gol olímpico contra o Palmeiras. Sua experiência foi importante para conter a ansiedade de alguns jogadores. E mesmo sem a braçadeira de capitão, ele era um líder em campo.

A vida de Petkovic não foi fácil. O jogador, então com 20 anos, testemunhou uma guerra civil na Iugoslávia. Sua carreira sofreu uma reviravolta quando chegou ao Brasil para atuar no Vitória, entre 1997 e 1999, após jogar no time B do Real. Seu futebol não apenas conquistou os baianos, como grande parte dos brasileiros.

Em sua primeira passagem pelo Flamengo, Petkovic chegou com status de craque. E não decepcionou. Brilhou ainda mais no gramado Maracanã e ganhou um carinho especial no coração do torcedor rubro-negro. Esse carinho não sofreu arranhões nem com as passagens pelos rivais Vasco e Fluminense.

Apesar do destaque no cenário brasileiro, Petkovic aos poucos acabou no esquecimento e não conseguiu repetir o bom futebol fora do Rio. Seu retorno de sucesso ao Flamengo neste ano pode ser classificado como um conto de fadas. Ou simplesmente a comprovação daquela velha frase: "a gente nunca esquece como andar de bicicleta."