De acordo com fonte, Ronaldo será pai pela segunda vez

O jogador Ronaldo, de 31 anos, vai ser pai pela segunda vez, disse nesta segunda-feira uma pessoa próxima ao jogador, que pediu para não ser identificada. Maria Beatriz Antony, namorada do atacante do Milan, está grávida, segundo a fonte. Ronaldo e Maria Beatriz, segundo informou a mesma pessoa, reataram o namoro recentemente, após um breve período separados devido ao envolvimento do jogador em um incidente com três travestis no Rio de Janeiro. Ronaldo, cujo primeiro filho Ronald, de 8 anos, nasceu do casamento com a jogadora Milene Domingues, está namorando Maria Beatriz há quase um ano. O casal se conheceu em Paris, onde ela estuda em uma faculdade. O jogador está no Brasil realizando tratamento de fisioterapia após ter sido submetido a uma operação no joelho, em fevereiro. No mês passado, Ronaldo envolveu-se em um incidente com três travestis e foi parar numa delegacia. Segundo a polícia, o jogador, que disse ter confundido os travestis com prostituas, estaria sendo vítima de extorsão de um dos travestis, que teria cobrado R$ 50 mil reais para não divulgar o caso. O travesti, que acusava Ronaldo de ter usado drogas e o ameaçado de agressão, voltou à delegacia na semana passada e negou as acusações contra o jogador.