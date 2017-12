Dé acredita que fica no Botafogo O técnico Dé duvidou, nesta sexta-feira, que o clube vá contratar um novo treinador. "Continuo fazendo meu trabalho até a hora que chegar outro técnico. Se é que vai chegar?", considerou. O Botafogo já anunciou o nome de Paulo Autuori para o lugar de Dé. Dé se queixou dos problemas financeiros do Botafogo e disse que, enquanto eles não forem resolvidos, o time não irá "viver dias melhores". Segundo o treinador, o clube precisa pagar suas dívidas e contratar três ou quatro jogadores "classe A" para voltar a brilhar no futebol brasileiro. O lateral-direito Augusto fez um apelo aos dirigentes do Botafogo para que lhe paguem seus salários. "Falo com os dirigentes e eles viram as costas. Estou há um ano e dois meses sem receber e devendo quase R$ 12 mil", lamentou.