De alto astral, Cruzeiro pega Villa Nova Aliviado pela vitória por 3 a 0 sobre o Social, no meio da semana, o Cruzeiro enfrenta neste sábado o Villa Nova, às 16 horas, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O triunfo em Ipatinga levou a equipe celeste à quarta colocação na tabela, na zona de classificação do Estadual. Em nove partidas disputadas, o Cruzeiro soma 14 pontos. O time de Nova Lima está em sétimo lugar, com 11 pontos, mas com duas partidas a menos que o adversário desta tarde. Para o zagueiro Cris, a normalidade está voltando à Toca da Raposa após a tumultuada saída do técnico Vanderlei Luxemburgo e do atacante Rivaldo. "O que aconteceu na semana passada pegou todo mundo de surpresa. Muita gente não esperava as decisões que foram tomadas, então realmente deu uma abatida no grupo. Mas, agora, com uma vitória sobre o Social, a equipe já reagiu". Satisfeito com o desempenho da equipe no último jogo, o técnico Paulo César Gusmão irá repetir a formação que iniciou a partida no Vale do Aço. O zagueiro Marcelo Batatais permanece entre os titulares, já que Edu Dracena continua sentindo dores no púbis e só deverá retornar à equipe no jogo contra o Santos Laguna, na próxima quarta-feira, no México, pela Copa Libertadores.