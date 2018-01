De Beijoca a Gil, as histórias do Bahia No time do Bahia, dos anos 70, jogava um centroavante parrudo que não combinava o apelido com seu tipo físico de estivador. Era conhecido por Beijoca. Daqueles jogadores que marcam a vida em um clube pela entrega do corpo e da alma em nome das vitórias. A história de Beijoca é apenas uma das deliciosas que o jornalista Bob Fernandes conta no livro ?Bora, Bahêeea ? a história do Bahia contada por quem a viveu? (lançamento da Editora DBA ? 280 páginas ? R$ 35,00). Leia mais no Jornal da Tarde