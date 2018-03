De bem com a vida, Lulinha espera jogar contra o São Caetano

Jogar bem num amistoso diante do Cene-MS, em Campo Grande (3 a 0), e depois não decepcionar diante do Goiás, na goleada por 4 a 0 - valeu vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil - deram novo ânimo ao meia Lulinha. A torcida do Corinthians vinha pedindo a sua saída, mudou de atitude, reconheceu seu esforço e até o aplaudiu. Agora, ele já voltou a se sentir importante e confia em enfrentar o São Caetano, na terça-feira, no Morumbi. "Todas as coisas ruins ficaram para trás. De agora em diante, é vida nova", garante o meia, de apenas 18 anos. "A torcida gosta de ver o jogador que morre em campo e reconheceu minha dedicação diante do Goiás. Lutei o tempo todo." Com a regularização da documentação de Eduardo Ramos, contratado do Anápolis, Lulinha vai ter de disputar a posição entre os titulares. Mas não se importa se ficar no banco de reservas. "O que quero é estar no grupo, ajudá-lo a dar a volta por cima, após um 2007 desastroso", observa.