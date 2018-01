De bola cheia, Kaká investe na imagem Um contraste marca o momento atual de dois dos símbolos da habilidade do futebol brasileiro. Kaká está com a bola cheia. Já a de Ronaldinho Gaúcho murcha cada vez mais. O jovem craque são-paulino dá um show atrás do outro dentro de campo, fora dele é cada vez mais requisitado para atividades sociais e comerciais e, para dar conta de tudo, acaba de assinar um contrato com uma empresa que vai gerenciar sua imagem. Está valorizado. Enquanto isso, o craque gaúcho amarga a reserva no Paris Saint-Germain. Sua cotação anda em baixa. Kaká e Ronaldinho Gaúcho foram os jogadores mais novos que compuseram a equipe que venceu a Copa de 2002. Ronaldinho foi um dos principais jogadores da seleção e considerado o quinto melhor da Copa da Ásia. Kaká também esteve na competição, mas atuou pouco. Foi mais para ganhar experiência. A contínua ascensão de um e a decadência, ao menos momentânea, de outro, se reflete, é claro, na cotação de mercado dos dois jovens atletas. Ronaldinho era avaliado pelo PSG, que está doido para negociá-lo, em 40 milhões de euros meses atrás. Mas por conta de atuações discretas e uma desavença que parece insuperável com o técnico Luiz Fernandez, hoje vale, no máximo, a metade. Kaká tem uma cláusula de rescisão em seu contrato de US$ 20 milhões. O São Paulo, porém, avalia que ele vale bem mais que isso. Está em alta. Até porque também é considerado uma mina de ouro no mercado publicitário. Esse foi o motivo que o levou a assinar o contrato com a Traffic, que também gerencia a imagem de Ronaldo ?Fenômeno?. ?Chegou o momento de melhor disciplinar e otimizar o uso de minha imagem?, disse o jogador, que nesta segunda-feira trocou o uniforme do São Paulo por um elegante terno preto. Nesse primeiro momento, a empresa vai trabalhar a imagem de Kaká no Brasil, gerenciando contratos de patrocínio e propaganda, além de licenciamento do nome e da marca. Vai explorar o fato de uma pesquisa do Ibope apontá-lo como o melhor jogador em atividade no Brasil, o mais carismático e o preferido para anunciar um produto ou marca, entre outras qualidades. ?Kaká um diferenciado, dentro e fora do campo. Ele tem um potencial de vendas igual ao de Ronaldo?, constata o vice-presidente de marketing da empresa, Kleber Leite. Kaká já tem contratos com a Ambev, a Adidas e a grife Giorgio Armani. A intenção é que acrescente a eles mais dois ou três, escolhidos criteriosamente, ainda que os convites sejam numerosos. ?Minha prioridade é o futebol. Até porque, se eu não fizer por onde em campo, nada vai acontecer. Vou trabalhar esse lado nos períodos de folga, para não atrapalhar.? Já Ronaldinho não tem novos contratos pela frente, mas hoje teria mais tempo para trabalhá-los do que Kaká. Isso porque o jogador gaúcho, este ano, jogou apenas 112 minutos até agora. Sem brilho. A maré anda tão baixa que no sábado, no jogo em que o PSG fez 1 a 0 no Estrasburgo, ficou na reserva, assistindo aos desconhecidos atacantes Rocchi e Touré jogarem. Preocupação social ? Kaká, ao contrário, esta cada vez mais atarefado, mas vai arranjar tempo de participar de atividades sociais. Ele é um dos representantes da ONU em um projeto de desenvolvimento voltado para o terceiro mundo e também quer colaborar com o Fome Zero, do governo federal. ?Em relação ao projeto da ONU, estou esperando autorização deles para começar. Eles irão me informar quais as entidades no Brasil que ajudam e, a partir disso, terei liberdade para trabalhar da maneira que me sentir mais útil. Quanto ao Fome Zero, não vou ficar falando. Quero conseguir alimentos e dizer: ?para onde eu mando?. E não quero receber doações em dinheiro. O negócio é alimento.? A preocupação com os projetos sociais no Brasil revela também o desejo de Kaká em ficar jogando por aqui por mais um tempo. ?Sei que, em função dos problemas atuais do futebol brasileiro, a diretoria pode precisar me negociar. Mas pretendo cumprir meu contrato com o São Paulo.? Ele revela que seus alvos, na Europa, serão grandes clubes de Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França, mas prefere não falar sobre o anunciado interesse de Manchester United e Juventus de Turim por seu futebol. Próximo alvo ? Robinho, do Santos, pode ser o próximo jogador a ser gerenciado pela Traffic. Kleber Leite confirma o interesse. ?Estamos estudando essa possibilidade.?