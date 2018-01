De castigo, Fluminense treina forte O técnico do Fluminense, Abel Braga, aproveitou o carnaval para fazer os jogadores treinaram duro visando a disputa da Taça Rio, que corresponde ao segundo turno do Campeonato Carioca, e a Copa do Brasil. O preparador físico Cristiano Nunes exigiu bastante dos atletas e, a princípio, não houve reclamações de ninguém. "É o preço que temos de pagar por causa da campanha ruim que fizemos no primeiro turno. Temos que trabalhar bastante para conquistar a Taça Rio e estrear bem na Copa do Brasil", disse o goleiro Kléber. O Fluminense enfrenta o Campinense, da Paraíba, no dia 16 de fevereiro pela competição nacional. Para esta partida, Abel deve contar contar com o zagueiro Fabiano Eller, que se apresentou ao clube na semana passada.