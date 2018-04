De contrato novo, Messi fala em aposentar no Barcelona

"Gostaria de passar toda a minha carreira aqui, no Barcelona, se possível", disse Messi, que chegou ao Camp Nou ainda nas categorias de base e está na equipe profissional desde 2003. A equipe que quiser tirá-lo do clube antes do fim do contrato terá de desembolsar 250 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões).

Com o novo contrato, Messi passará a ser o atleta mais bem pago do clube. Apesar do status de estrela, o argentino fez questão de enaltecer os companheiros em sua primeira entrevista depois de prorrogar seu vínculo.

"Sinto que sou mais um jogador em um grupo espetacular, uma equipe muito bonita, unida, e da qual sou mais uma peça na busca por mais títulos", afirmou o atacante, favorito a conquistar o prêmio de melhor do mundo da Fifa neste ano.