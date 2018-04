De contrato renovado, Caio Jr pensa na Libertadores

De contrato renovado por mais uma temporada e concorrendo ao prêmio de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, Caio Júnior receberá um bônus de 50% do salário se levar o Palmeiras à Libertadores - como já fez ano passado com o Paraná. Para isso, basta vencer o Inter, domingo, em Porto Alegre, e torcer para o Cruzeiro perder para o Sport, em Recife -- assim, a vaga viria com uma rodada de antecedência. Veja também: Edmundo escreve carta para os palmeirenses Na renovação de contrato, Caio Júnior manteve a cláusula de bônus por metas. "Sempre gostei de trabalhar assim", esclareceu. Ciente de que já deixou de ser um técnico revelação para se tornar uma realidade, Caio vai buscar em 2008 metas maiores do que a classificação para a Libertadores. "Nosso objetivo será título. Eu mesmo vou me pressionar muito nesse sentido", disse o treinador. "Tenho certeza que o ano que vem será de títulos." Caio Júnior disse ter ficado extasiado com a indicação para o prêmio de melhor técnico do Brasileirão. "Eu estava em casa quando vi o Dunga anunciar meu nome. Comemorei como se fosse um gol", contou o palmeirense, que concorre com Joel Santana, do Flamengo, e Muricy Ramalho, do São Paulo. O vencedor será anunciado no dia 3, em festa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mesmo se não for premiado, Caio já se sente um vencedor. "Há quatro anos eu estava no Cianorte (PR), querendo ser alguém na vida", lembrou. "E hoje estou entre os três melhores técnicos do Brasil. Isso não me deslumbra, mas é gratificante." Ex-atacante de Grêmio, Inter e Paraná Clube, Caio começou a ganhar projeção como técnico em 2005, quando surpreendeu o Corinthians de Daniel Passarella com uma vitória por 3 a 0, em Cianorte. O modesto time paranaense foi desclassificado no jogo da volta (perdeu de 5 a 1), mas Caio acabou ganhando oportunidade para treinar o Gama na Série B e depois o Paraná na Série A - uma ascensão meteórica, que culminou com a chegada ao Palmeiras em janeiro. "Quando cheguei, (os dirigentes) não me pediram títulos ou coisa assim. Falaram apenas para eu montar um time competitivo. Ao ver o Palmeiras na luta pela Libertadores e com quatro jogadores (Diego Cavalieri, Pierre, Martinez e Valdivia) indicados ao prêmio do Brasileirão, tenho a certeza que o trabalho está sendo bem feito." Caio ainda emendou: "Nosso grupo tinha 54 jogadores e hoje tem 27, todos em condições de serem titulares." Foi ele quem transformou o limitado lateral Michael em um promissor meio-campista, vendido por R$ 6 milhões para o Dínamo de Kiev, em julho. Caio Júnior também converteu o volante Wendel em lateral-direito, revelou o meia Caio e mostrou ser bom olheiro ao indicar as contratações do zagueiro Gustavo e dos volantes Pierre e Makelele. O técnico já tem participado ativamente do planejamento para 2008. "Precisamos de poucas contratações", garantiu. "Apenas algumas peças que se encaixem no perfil da nossa equipe." Ele evitou falar em nomes. "De goleiro e zagueiro a gente não precisa", disse. "Mas talvez precisemos de dois ou três atacantes, dependendo se alguém sair."