De contrato renovado e sem concorrência, Moisés pode se firmar no Corinthians

A lesão de Guilherme Arana no Corinthians faz com que muitos corintianos fiquem preocupados pelo fato de um dos principais jogadores na temporada desfalcar a equipe por cerca de cinco semanas. Entretanto, para Moisés é a chance de conseguir mostrar serviço e superar a desconfiança dos torcedores após renovar o contrato por mais dois anos.

Arana será desfalque em pelo menos oito jogos. São seis no Brasileiro (Atlético-GO, Santos, Vasco, São Paulo, Cruzeiro e Coritiba) e os dois confrontos pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Racing-ARG.

Moisés é o único lateral-esquerdo no elenco, logo, deve ser o escolhido, mas precisará mostrar futebol para apagar as más impressões deixadas em suas últimas exibições. Ele fez 12 jogos e teve mais espaço no início do ano, quando Arana estava com a seleção brasileira sub-20 na disputa do sul-americano da categoria.

Mesmo sendo pouco aproveitado nos últimos jogos, o lateral teve contrato renovado em maio. Seu vínculo ia até dezembro, mas foi prorrogado até o fim de 2019, a pedido do técnico Fábio Carille. O treinador vê em Moisés um jogador muito dedicado na marcação e com boa presença de ataque.

Mas caso resolva testar outras opções para substituir Arana, o único nome que aparece no elenco é o do volante Marciel, que atua improvisado no setor durante os treinamentos, quando necessário. Ele não tem sido aproveitado por ter utilizado uma substância proibida para um tratamento e que contém substâncias considerada doping. Existe a possibilidade do jogador voltar a ser utilizado diante do Atlético-GO, neste sábado.