Dé deixa o comando do Botafogo O técnico Dé se despediu nesta terça-feira dos jogadores do Botafogo. O novo treinador, Paulo Autuori, será apresentado ao elenco no início do próximo mês, após o término de seu compromisso contratual com o Alianza de Lima, do Peru. "A tendência é a de que eu permaneça no Botafogo, em um cargo a ser determinado pela diretoria. Mas, se aparecer alguma proposta, vou embora", afirmou Dé. A previsão é a de que o auxiliar-técnico de Autuori, Renê Weber, assuma o comando técnico da equipe nesta quarta-feira. O vice-presidente de futebol do Botafogo, Antônio Rodrigues, informou que o elenco será reduzido de 33 para 25 jogadores, a pedido do novo treinador. O zagueiro Dênis festejou sua condição de titular na equipe do Botafogo. Apesar de ter recebido uma proposta para atuar no Atlético-MG, o jogador disse estar satisfeito na equipe carioca. "Acho que tenho tudo a meu favor, já que o Autuori pediu a minha permanência no clube." O meia Rodrigo poder ter seu passe envolvido em uma troca com o volante Fabiano, do São Paulo.