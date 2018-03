Dé é o novo técnico do América-RJ Mais dois técnicos foram demitidos no Campeonato Carioca. Na manhã de hoje, a diretoria do América mandou embora Renê Weber. Logo depois, os dirigentes anunciaram o substituto. Trata-se de Dé, que já trabalhou nas divisões de base no time profissional do Botafogo. O outro treinador a perder o cargo foi Artuzinho, que estava na Cabofriense. Esta é a segunda vez que a equipe de Cabo Frio troca o técnico na competição. Dário Lourenço foi o primeiro. Agora, Didinho, dos juniores, comandará a Cabofriense no restante do Carioca.