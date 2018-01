Dé estréia no Botafogo com vitória Na estréia do técnico Dé, o Botafogo venceu o Madureira por 3 a 2, neste domingo, em Moça Bonita, mas continua distante da briga pelo título do segundo turno do Campeonato Carioca. O time alvinegro, que já foi desclassificado da Copa do Brasil, tem 12 pontos, quatro a menos do que o Americano, líder do returno. Para piorar, a equipe ainda terá dois clássicos pela frente. Os botafoguenses apresentaram um futebol levemente melhor do que as lamentáveis atuações sob o comando de Sebastião Lazaroni. Em seu primeiro jogo dirigindo o time, o técnico Dé deu prioridade aos jogadores formados no clube - um indício de como deve nortear o seu trabalho no clube. E alguns jovens jogadores corresponderam a confiança do treinador. O destaque foi o driblador Geraldo, que abriu o placar logo aos 5 minutos, em jogada que superou dois adversários. Embora tocasse bem a bola, o Botafogo foi surpreendido pelo empate do Madureira. Josicler marcou aos 21 minutos. Os alvinegros continuaram a ser esforçar no segundo tempo e foram premiados com a vitória. Aos 23 minutos, Daniel completou cruzamento e marcou o segundo do Botafogo. O Alvinegro ainda foi beneficiado pela expulsão do zagueiro Alexandre. Taílson aumentou aos 40 minutos, em um chute forte. Já nos minutos extras, Rogers aproveitou rebote e descontou para o Madureira. No último jogo da rodada, o Cabofriense venceu o Volta Redonda por 2 a 1