De folga, Comelli vai mudar Marília Sem jogo neste final de semana, o Marília só volta a campo no próximo sábado, dia 7 de junho, quando enfrenta o Remo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A folga na tabela é em virtude da antecipação do jogo contra o Mogi Mirim para a terça-feira a pedido das emissoras de televisão, que acabaram não transmitindo a partida. O técnico Paulo Comelli vai aproveitar os 11 dias para fazer algumas experiências na equipe. Para enfrentar os paraenses o treinador não poderá contar com o zagueiro Andrei, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado o atacante Camanducaia deve voltar ao time, uma vez que terá tempo suficiente para se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa direita. A principal mudança deve ser notada no esquema tático. Como Andrei está suspenso, Comelli pode abrir mão do 3-5-2 e escalar seu time com apenas dois zagueiros. "Ainda não defini o que vou fazer. Tenho tempo para testar algumas formações e quero enfrentar o Remo com o que temos de melhor. Só não podemos repetir a desatenção que tivemos contra o Mogi Mirim", esclareceu o treinador.