De folga, Leão pensa em substituir Robinho Os jogadores do Santos ganharam um dia de folga, depois da vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, domingo, na Vila Belmiro. A partir desta terça-feira, Leão começa a armar o time para o jogo de domingo contra o Goiás, com dois desfalques certos: Paulo Almeida e Robinho. Para a posição de volante, o treinador conta com Alexandre e Daniel, com mais chances para o segundo. A dúvida fica no substituto de Robinho.